Chiude la banca, apre il pollo fritto: domenica a pranzo l’inaugurazione

Palermo - Tutti chiudono, il Mc Donald del pollo fritto invece apre. Domenica alle 12, all’angolo tra via Libertà e via Notarbartolo: dove c’era il Monte dei Paschi di Siena ci sarà il primo fast food palermitano della catena di ristorazione statunitense Kentucky Fried Chicken. Sarà perché riempie e costa poco, l'ideale per tasche vuote. Molto meno per la salute, e anche quella costa. In Sicilia ce ne sono già tre a Catania e uno a Milazzo: con questo è il 43esimo esercizio aperto da quando, nel 2014, ha iniziato a riempire gli italiani di cosce e alette fritte in vaschetta a pochi euro. Date le misure anti assembramento, non sembra proprio il momento giusto per l’inaugurazione di un luogo destinato a un flusso di massa, ma tant’è. Anzi la KFC ha già fatto sapere che l’anno prossimo ne aprirà un secondo nel capoluogo, in via Maqueda.