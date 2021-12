Come non pagare (legalmente) il Canone Rai nel 2022

Roma - Per non pagare l'odioso e iniquo Canone Rai non basta non guardare la Rai. L’imposta grava, infatti, sulla detenzione della televisione: significa che se avete anche un piccolo schermo in grado di ricevere le cosiddette radioaudizioni, ossia le onde nell’etere che permettono di vedere la televisione tradizionale, allora dovete pagare a prescindere se guardiate o meno i programmi. Oggi che gli schermi sono piatti e il tubo catodico non esiste più, come distinguete una televisione dallo schermo di un computer?

Dalla presenza dello spinotto dietro la tv, dove si attacca il cavo dell’antenna. Se dietro il vostro apparecchio c’è lo spinotto, dovete pagare il Canone Rai: uno solo a nucleo familiare, indipendentemente da numero di case o tv. Se invece nei vostri apparecchi non c’è quello spinotto e magari solo una presa HDMI, allora siete esentati dalla tassa. Per non pagarla basta dotarsi di uno schermo che si colleghi in wi-fi ad internet e funga da smart tv senza l’allaccio per ricevere dall’antenna.

La stessa Rai, facendo concorrenza a se stessa, ha predisposto il servizio RaiPlay visibile da tablet o smartphone, dov'è possibile vederla senza Canone. Dunque, tutto ciò che bisogna fare è dotarsi di un apparecchio del genere, collegarlo alla presa di corrente e alla rete wi-fi. Magari approfittando della necessità di cambiare apparecchio per ricevere i nuovi canali digitali. Molti montano il sistema operativo Android, nella sua versione originale, per far girare a tutte le app di streaming.

Del resto, lo strapotere di piattaforme online come Netflix, Prime Video Dazn ci fa capire come il futuro dei contenuti televisivi sia ormai sul web. Dopo che vi sarete assicurati la visione di tutti i vostri canali preferiti non dovete far altro che inviare un’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate in cui comunicherete, senza mentire, che non avete televisioni in casa: sul sito www.nixev.com c’è una pagina informativa, dove basta inserire i propri dati per scaricare gratuitamente il modulo di esenzione già compilato.