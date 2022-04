Come ottengono i Bitcoin le aziende?

Mentre le multinazionali vantano le più grandi riserve di Bitcoin, anche le piccole e medie imprese hanno investito sempre più in criptovalute negli ultimi anni. Molte aziende utilizzano principalmente Bitcoin come valuta di transazione per vari beni e servizi online e nei negozi fisici. A differenza dei sistemi di pagamento tradizionali, Bitcoin è una valuta digitalizzata che facilita transazioni rapide, sicure e relativamente più economiche.

Alcune aziende utilizzano anche Bitcoin come investimento alternativo per diversificare i loro portafogli e proteggersi dall'inflazione. Questo perché Bitcoin è una risorsa decentralizzata con una migliore resilienza ai rischi inflazionistici. Le piccole e medie imprese sono attualmente la principale forza trainante dietro l'adozione di Bitcoin, avvicinandolo al grande pubblico. Quindi, come fanno le aziende a ottenere Bitcoin? Ecco i principali modi in cui le aziende utilizzano per acquisire Bitcoin.

Pagamenti da Clienti

Bitcoin ha guadagnato sempre più popolarità come mezzo di pagamento affidabile, sicuro e più veloce rispetto a carte di credito, carte di debito o bonifici bancari. Il suo successo ha ispirato un mercato globale emergente di appassionati di criptovalute disposti a spendere Bitcoin. Ciò ha convinto diversi commercianti ad adottare la crittografia nei loro sistemi di pagamento, consentendo ai loro clienti di acquistare vari beni e servizi con Bitcoin.

Ci sono diversi prodotti e servizi che ora puoi acquistare in Bitcoin, tra cui auto, generi alimentari, caffè, gioielli, videogiochi, app mobili, biglietti aerei e trattamenti sanitari. Alcune aziende elaborano i pagamenti Bitcoin tramite fornitori di servizi, mentre altre effettuano transazioni direttamente tramite portafogli personali. Non ci sono commissioni per ricevere Bitcoin e diversi portafogli consentono alle aziende di controllare la loro spesa, garantendo una maggiore autonomia.

I pagamenti in Bitcoin sono irreversibili, proteggendo i commercianti dai chargeback e dai rischi fraudolenti comuni nella maggior parte dei sistemi di pagamento elettronico. Bitcoin offre anche alle aziende una maggiore esposizione a una clientela globale, aumentando le vendite in modo esponenziale. Nel complesso, l'adozione di pagamenti crittografici ha consentito a molte aziende di accumulare significative riserve di Bitcoin nel tempo.

Scambi di criptovaluta

Gli scambi di criptovaluta sono i mercati più popolari per chiunque acquisti o venda Bitcoin. Consentono alle aziende e agli individui di acquistare Bitcoin utilizzando valute legali o altre criptovalute. Oltre al trading di criptovalute, gli scambi di criptovalute offrono anche altri servizi finanziari, tra cui l'elaborazione di transazioni per conto dei loro clienti per le commissioni.

I principali scambi di criptovalute come BitQH Sito ufficiale , offrono alle aziende più opzioni per l'acquisto di Bitcoin. Le aziende possono acquistare Bitcoin tramite bonifici bancari, carte di credito o pagamenti con carta di debito. Tuttavia, i tassi di cambio variano tra le piattaforme di scambio di criptovalute. Pertanto, i commercianti che desiderano acquistare Bitcoin dalle piattaforme di scambio di criptovalute devono studiare i mercati per ridurre la loro esposizione al rischio.

Società di intermediazione finanziaria

Nonostante le preoccupazioni per la sua elevata volatilità e i timori normativi, le prestazioni stellari di Bitcoin e la crescita prevista hanno anche attirato l'attenzione delle società di intermediazione di investimenti. Le società di intermediazione di investimenti hanno principalmente consentito alle imprese e agli individui di acquistare e vendere azioni, ma ora hanno aggiunto criptovalute nei loro portafogli. A differenza di altre piattaforme di investimento, supportano il trading e gli investimenti senza commissioni. Ciò ha reso le società di intermediazione di investimenti una strada famosa per molte aziende per ottenere esposizione a Bitcoin.

Bancomat e negozi al dettaglio Bitcoin

La domanda di mercato in costante crescita di Bitcoin ha influito sulla proliferazione di diversi mercati crittografici. Anche i bancomat e i negozi al dettaglio di Bitcoin stanno diventando sempre più popolari tra gli appassionati di criptovalute, consentendo alle aziende e agli individui di acquistare Bitcoin di persona. I bancomat Bitcoin funzionano proprio come i normali bancomat basati sul contante, consentendoti di acquistare Bitcoin in valute locali. Esistono anche diversi negozi al dettaglio in cui puoi acquistare Bitcoin in contanti. Visita siti web come Coin ATM Radar per trovare un bancomat Bitcoin o un negozio al dettaglio nella tua città, stato o regione.

Esistono diversi modi per le aziende di ottenere Bitcoin, tra cui pagamenti da clienti, piattaforme di scambio di criptovalute, società di intermediazione di investimenti, bancomat Bitcoin e negozi al dettaglio. Tuttavia, ogni opzione ha sfide e vantaggi unici che ogni commerciante dovrebbe comprendere prima di investire in Bitcoin.