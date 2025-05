Comiso respira: Vueling riattiva la tratta per Barcellona dal 4 luglio

Comiso - Una buona notizia per l’aeroporto Pio La Torre, in un momento delicato per lo scalo ibleo. Dal 4 luglio e fino a metà settembre, la compagnia spagnola Vueling riattiverà la rotta Barcellona–Comiso, garantendo due voli settimanali, operati il venerdì e la domenica. Un ritorno importante, che rappresenta una vera boccata d’ossigeno per l’aeroporto comisano, attualmente orfano di collegamenti regolari dopo la decisione di Aeroitalia di interrompere le operazioni e lasciare lo scalo, dove era l’unico vettore operativo.

Il collegamento con Barcellona sarà fondamentale sia per il turismo in entrata, offrendo una porta d’accesso alla Sicilia sud-orientale, sia per i residenti, che potranno nuovamente raggiungere la Catalogna senza dover passare da Catania. I biglietti sono già in vendita sul sito ufficiale di Vueling e sulle principali piattaforme online, e ci si attende una buona risposta in termini di prenotazioni, grazie alla coincidenza con la stagione estiva e all’interesse verso mete internazionali.