Comiso, ripartono i voli diretti per Venezia

Comiso – Da oggi, primo aprile, all'aeroporto "Pio La Torre" riprende il collegamento con il "Marco Polo" di Venezia, con voli Ryanair in partenza e in arrivo tutte le settimane ogni lunedì, mercoledì e venerdì mattina. L’operativo per l’estate 2022 di Ryanair sullo scalo ragusano include anche Bari, per un totale di circa 60 voli settimanali.