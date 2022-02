Commerfidi e Confeserfidi, insieme a sostegno delle pmi di Marche e Abruzzo

San Benedetto del Tronto – Più vicinanza e sostegno alle imprese ed ai professionisti del territorio, maggiore facilità di accesso al credito, soluzioni veloci per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie anche attraverso piattaforme digitali, sono i capisaldi della partnership avviata dai Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi Commerfidi e – Confeserfidi, realtà operante in tutto il territorio nazionale e vigilata da Banca d’Italia.

Siamo lieti, afferma il Presidente Giannone di Confeserfidi, di avviare questa nuova collaborazione commerciale con Commerfidi, storico confidi del centro Italia attivo dal 1984 e con una solida base associativa costituita da oltre 5000 imprese. Saremo pronti a supportare e sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale offrendo tutti i nostri servizi, il nostro know how per fronteggiare le difficolta create dalla crisi pandemica e sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale.

Attraverso questa partnership, aggiunge il Presidente Alberto De Angelis di Commerfidi, rafforzeremo e amplieremo la gamma dei servizi e delle soluzioni finanziarie che offriremo alle imprese socie ed ai professionisti proponendoci come punto di rifermento per il territorio: dalla garanzia mutualistica alle fideiussioni, dalla finanza agevolata, ai servizi finanziari innovativi anche utilizzando le piattaforme digitali di ConfeserFidi che ci permetteranno di soddisfare le nuove esigenze finanziarie in tempi molto rapidi.

Molte le iniziative in cantiere, continua Mascia Mancini (Direttore Generale Commerfidi) per sostenere le imprese in questo momento di difficoltà causato dall’emergenza sanitaria. Tra queste vi segnaliamo un finanziamento, che lanceremo proprio in questi giorni, a sostegno delle imprese della filiera del vino per trasformare in liquidità il vino delle loro cantine.

Si dicono molto soddisfatti e fiduciosi, Giuseppe Pluchinotta (Divisione Sviluppo Confeserfidi) e Lidia Migliorisi (Resp. Reti Terze Confeserfidi) sull’avvio di questa nuova importante collaborazione finalizzata a garantire maggiore sostegno finanziario alle imprese di un’area geografica così importante come appunto le Marche e l’Abruzzo.

Soddisfatto dell’accordo anche Bartolo Mililli, A.d. di ConfeserFidi, il quale prevede un rifiorire delle iniziative imprenditoriali, per cui tale partnership, attraverso i finanziamenti, l’accesso alle misure agevolative, l’ottenimento dei contributi pubblici, l’utilizzo di piattaforme digitali e processi completamente dematerializzati, aiuterà migliaia di imprese a fronteggiare l’emergenza pandemica, realizzare i propri progetti di sviluppo permetterà e dare un importante contributo allo sviluppo economico e sociale delle regioni Marche e Abruzzo.