Concorso Regione Sicilia, ultimi giorni per presentare domanda

Palermo - Mancano 5 giorni alla scadenza dei termini e sono già quasi 150mila le domande pervenute a Palazzo d’Orleans per con 1.170 assunzioni in palio: 1.024 nei centri per l'impiego tra categorie D e C; 100 per il ricambio generazionale nell'amministrazione; e 46 agenti del Corpo forestale.

Intanto è stato presentato al Tar il maxi ricorso della Fials contro l'annullamento del concorso dell’Arpa Sicilia per 57 dipendenti, ritenuti indispensabili dall’ente per le attività di tutela e controllo dell'ambiente: una selezione che aveva visto partecipare circa 14 mila candidati, sospesa a tempo indeterminato dall’azienda regionale.