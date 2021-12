Cosa ci riserva il 2022? Bollette luce e gas alle stelle, + 55% e +42%

Il 2022 ha in serbo una brutta sorpresa per le famiglie italiane. Il caro-bollette.

L’Arera, l’autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha comunicato i nuovi prezzi per i consumatori in tutela nel primo trimestre 2022. Dal primo gennaio l’aumento della bolletta dell’elettricità per la famiglia tipo in tutela sarà del +55%, mentre per quella del gas del +41,8%. Aumenti che scattano «malgrado gli interventi» del governo, spiega l’Autorità, precisando che gli incrementi record delle materie prime «avrebbero portato ad un aumento del 65% della bolletta dell’elettricità e del 59,2% di quella del gas». In termini di effetti finali, per la bolletta elettrica la spesa per la famiglia-tipo nell’anno compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022, sarà di circa 823 euro. Con una variazione del +68% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° aprile 2020 - 31 marzo 2021), corrispondente a un incremento di circa 334 euro/anno.

Gli effetti sul lungo periodo

L’aumento delle bollette di luce e gas, oltre ad aggravare la spesa energetica delle famiglie, provocherà una ondata di rincari di prezzi e tariffe a danno dei consumatori. Si rischia una stangata, a parità di consumi, pari a circa +1.200 euro a nucleo familiare nel corso del 2022. A sottolinearlo è il Codacons, che dà le stime sugli effetti indiretti del caro-energia. Nel corso del 2022 attività produttive, negozi e imprese, infatti, dovranno adeguare i propri listini al pubblico per sostenere i maggiori costi energetici a loro carico e non fallire, scaricando i rincari di luce e gas su prezzi e tariffe, spiega il Codacons. Gli aumenti delle bollette di luce e gas manterranno l’inflazione attorno al 3% nel corso del 2022, causando una stangata per gli italiani pari in media a +1.197 euro annui a famiglia. Una situazione particolarmente pericolosa perché, a fronte dell’ondata di rincari in arrivo, le famiglie reagiranno contraendo i consumi, «con immensi danni per l’economia nazionale».

L’intervento del governo, serviranno nuove risorse

Il tutto nonostante l’intervento del governo che in legge di Bilancio ha inserito per il primo trimestre l’azzeramento degli oneri di sistema sia per le utenze elettriche domestiche, sia per le utenze non domestiche, con potenza fino a 16,5 Kw. A beneficiarne saranno 29 milioni di utenti domestici e 6 milioni che fanno capo a utenze di imprese.

L’intervento ha richiesto coperture per circa 1,8 miliardi di euro ma non basterà come hanno ricordato sia il premier Draghi che il ministro Giancarlo Giorgetti. «La manovra — dice il ministro — interviene con un pacchetto di misure fortemente voluto per contrastare il rincaro delle bollette. Si tratta di misure che verranno ulteriormente rafforzate dal governo che considera prioritario sostenere le nostre realtà industriali e le famiglie in un momento molto delicato».