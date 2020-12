Covid, il giurista: «Licenziabile chi non si vaccina»

Il datore di lavoro non solo può, ma deve chiudere il contratto se un dipendente si rifiuta di vaccinarsi: è netto il prof. Pietro Ichino, intervistato da Virginia Piccolillo sul Corriere della sera . «Il codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda, il loro benessere». Dunque l’azienda non solo può ma deve imporre l’obbligatorietà, quando per ogni cittadino sarà possibile ottenere la sua dose e se l’epidemia di Covid sarà ancora in corso.

La libertà di scegliere di non vaccinarsi non vale il diritto dei colleghi a non ammalarsi. E lo stesso vale per chi si dovesse rifiutare di indossare la mascherina e ottemperare alle misure anti contagio predisposte nei luoghi di lavoro comuni. Altra questione se invece il lavoratore dovesse prestare servizio in smart working, da remoto: lì sarà lo Stato, se necessario alla luce dell’andamento epidemico, a dovergli eventualmente imporre l’iniezione in quanto cittadino, qualora non si raggiunga il “quorum” di vaccinati per le troppe defezioni. «Quando la scelta di non curarsi determina un pericolo per la salute altrui, prevale la tutela di questa» spiega Ichino, e la legge attuale già prevede in questi casi l’interruzione del contratto di lavoro.