Credito, Alessandro Profumo: il ruolo delle Banche del territorio

Palermo - Il futuro del credito e il consolidamento del ruolo banche di prossimità sono alcune delle tematiche affrontate nel corso dell’ultimo appuntamento del roadshow organizzato da Banca Agricola Popolare di Sicilia (BAPS) e ARCA Fondi SGR.

L’incontro ha visto protagonista il manager Alessandro Profumo che ha condiviso con Simone Bini Smaghi Vice Direttore Generale di ARCA Fondi e Saverio Continella, A.D. di BAPS, la propria visione sulle sfide e opportunità per il settore bancario nel contesto attuale. Il dibattito ha toccato temi cruciali come l’evoluzione del sistema bancario europeo, il ruolo della finanza nella crescita del Mezzogiorno e le ripercussioni economiche delle tensioni geopolitiche globali. È stato inoltre sottolineato il valore delle banche di territorio, come BAPS, nel rispondere in modo efficace alle esigenze di famiglie e imprese locali. Alessandro Profumo nel corso dell’appuntamento che si è svolto a Villa Igiea ha raccontato il proprio percorso e i cambiamenti del contesto bancario: “Ho iniziato la mia carriera in una banca di prossimità e con il tempo sono sempre più convinto che l'importanza della relazione con i clienti sia fondamentale non solo per il rafforzamento dell’istituto bancario ma per lo sviluppo socio economico dell'intero territorio. Anche oggi, davanti ad un contesto bancario in forte evoluzione, il vero valore aggiunto per le banche di prossimità risiede nella capacità di mantenere un legame solido con l'economia e la comunità locale, offrendo servizi personalizzati e puntando su innovazione e vicinanza”.

Saverio Continella, Amministratore Delegato di BAPS, ha sottolineato: “Le banche di territorio, come BAPS, rappresentano un pilastro essenziale per lo sviluppo economico locale. La sfida oggi è coniugare efficienza e radicamento, garantendo al contempo innovazione e personalizzazione del servizio. Il sistema bancario italiano sta vivendo una fase di trasformazione, ma è fondamentale che il consolidamento non si traduca in una perdita di vicinanza con le imprese e le famiglie. Il futuro del credito passa attraverso una maggiore specializzazione e un approccio su misura alle esigenze della clientela."