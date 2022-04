Dai tecnici dei condizionatori ai dog sitter, i mestieri più richiesti

Ragusa - Gli installatori di climatizzatori sono primi nell’elenco dei 10 professionisti più richiesti nel 2021 in Sicilia; da cui scompaiono gli insegnanti di inglese, primi nel 2019, l’anno d’oro del turismo prima della catastrofe. E pensare che due anni fa erano gli installatori di aria condizionata a non apparire nella TopTen annuale di ProntoPro.it. Evidentemente devono aver influito il caldo record registrato la scorsa estate sull'Isola, con il record europeo di 48,8°C toccati ad agosto a Floridia, nel siracusano, e il bonus condizionatori con sconti fino al 65% per acquistare o sostituire un impianto con un modello ecologico.

Sul secondo gradino del podio i notai e su questo, oltre al multiforme mercato immobiliare isolano, forse avrà influito anche l’accresciuta mortalità post Covid. Terzi gli addetti alle pulizie, in controtendenza con la classifica nazionale in cui occupano l'ultima posizione. Al quarto posto gli edili, spinti del superbonus 110%. Gli psicologi si piazzano quinti, segno che non ci si è ancora abituati a convivere all’epidemia: le richieste di aiuto sono tantissime. Entrano per la prima volta in classifica addestratori e dog sitter: le adozioni di animali domestici sono un altro segnale della solitudine e delle chiusure forzate dal coronavirus. Meglio curare cani e gatti che se stessi, e allora via col taglio alle spese per personal trainer e insegnanti di palestra, tra le categorie più penalizzate dall’emergenza. Ora sono in coda alle preferenze.