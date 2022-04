Ecco alcuni motivi per cui dovresti iniziare ad investire

Non è mai troppo presto per provare a fare investimenti e a far fruttare i propri risparmi. L’idea che si debba cominciare ad investire solo quando si ha una sicurezza economica o uno stipendio fisso non è infatti vincente. Meglio tentare questa strada prima, ogni qual volta si hanno risparmi da utilizzare, per contribuire con i proventi dell’investimento a costruire più in fretta una posizione economica che ti fornisca sicurezza e capacità di spesa. Per dedicarsi a questo settore non è mai troppo tardi nè tanto meno è doveroso avere un’importante esperienza di tipo finanziario alle spalle.

Tanti i benefici per i più giovani

Ma quali benefici si possono ottenere, se si decide di investire quando si è giovani? Anzitutto se si investe sin da giovani di sviluppano tanto una indipendenza economica, quando una disciplina ferrea. E poi investire piccole somme da giovane può significa ritrovarsi con un buon gruzzoletto quando si avanza con l’età e si desidera mettere su famiglia o compiere qualche passo importante, come acquistare una casa o una macchina che non sia una utilitaria scassata. La prima ragione per investire non appena possibile consiste nel fatto che sfruttare il tuo denaro in questo senso significa anche farlo crescere. Le forme di collocamento di capitali, come investire in azioni e acquistare certificati di deposito o obbligazioni, garantiscono dei rendimenti sul denaro a lungo termine, che non si ottengono nascondendo i soldi sotto il cuscino o mettendolo semplicemente su un conto corrente in banca.

La pensione non è più un miraggio

Secondariamente, quando si è giovani e si lavora, si possono mettere i propri risparmi in un fondo destinato ad assicurarvi una pensione sicura. Basta scegliere un portafoglio di investimenti variegato, affidandosi a un consulente di qualità, per riuscire ad arrivare all’età della pensione con un gruzzolo che permette di godersi un po’ di pace e qualche lusso. In terzo luogo, investire da giovani può aiutarti a raggiungere obiettivi finanziari importanti, magari aiutare i figli a frequentare l’università migliore o a comperare una casa quando decideranno di sposarsi. Nel caso in cui tu abbia voglia di metterti in proprio, poi, avere degli investimenti ti fornisce maggiore libertà, ecco perché vale la pena di cominciare a farlo da giovani. In questo senso, peraltro, l’investimento può essere anche non nella tua società ma in quella di qualcuno che conosci e stimi: un modo per ampliare il proprio portafoglio puntando su settori innovativi e stimolanti.

Consulenze e un pizzico di audacia

Quando si comincia ad interessarsi agli investimenti, però, è indispensabile informarsi e affidarsi a persone di fiducia. Solo loro sanno davvero dove puntare l’attenzione, senza correre rischi. L’altro elemento fondamentale è sapersi mettere in gioco, anche quando i mercati sembrano poco promettenti. Ci sono persone che non hanno mai guadagnato nulla, perché hanno avuto paura di buttarsi negli investimenti. Secondo una ricerca compiuta anni fa, il 40 per cento delle persone ha subito una perdita finanziaria ha confessato di averlo fatto perché ha aspettato troppo ad investire e ha perduto occasioni ghiotte. Diversi studi dimostrano peraltro che quando si è giovani si è più inclini ad assumere rischi rispetto a quando si diventa anziani. Gli adulti cercano qualcosa di stabile e sicuro, che magari non ha un alto rendimento, mentre i giovani sono pronti alla “scommessa”, anche a correre qualche rischio pur di ottenere il meglio.

I vantaggi degli interessi composti

Se si comincia ad investire presto, poi, si può godere dei vantaggi degli interessi composti, con i risparmi che aumentano anno dopo anno, grazie agli interessi costanti sugli investimenti. Un modo per aumentare il volume del proprio patrimonio in modo continuo. Un processo quasi irreversibile, se si ha l’accortezza di scegliere gli investimenti adatti, magari affidandosi a degli esperti, ora disponibili pure online. Considerato questo fenomeno, è chiaro che chi investe da giovane finirà per avere un patrimonio superiore a coloro che si mettono ad investire somme analoghe quando sono più avanti con l’età. Ovviamente non significa che investire sin da giovani permetta di diventare dei nababbi. Anche se lo fai, dovrai continuare a lavorare, ma di certo l’abitudine ad investire in modo costante, con puntualità e attenzione, ti consentirà di avere a disposizione un piccolo patrimonio che potrà essere usato all’occorrenza. In fondo anche il miliardario Warren Buffett ha iniziato ad investire da giovane visto che si narra che abbia comprato la sua prima azione all'età di 11 anni. Un esempio su cui riflettere, se si vuole tentare di assicurarsi una vita serena.

Molte le opportunità per i millennials

In questo periodo, poi, ci sono tante opportunità di investimento che sembrano perfette per i giovani. Ad esempio, il Metaverso, gli Nft, le criptovalute e i bitcoin. Queste realtà virtuali, che si sviluppano nel mondo dell’arte, della musica e della tecnologia avendo come filo rosso il digitale, offrono forme alternative di investimento che vanno valutate. Senza avere timori di commettere qualche errore, una situazione che per i giovani è particolarmente rara, in realtà, perché desiderano fare i conti con le novità offerte della vita e sono pronti ad accollarsi anche i pericoli. Infine, con gli investimenti in età precoce, si sviluppa l'abitudine di risparmiare di più, visto che più si investe e meglio si guadagna. Chi inizia ad investire da giovane, sviluppa la tendenza a rinunciare a spese futili per racimolare capitali da investire in azioni. Con l'uso della tecnologia, peraltro, in giovane età si può investire in strade che possono dare alti rendimenti. Non esistono teoricamente confini, così capita che per avere un portafoglio ben bilanciato i giovani investitori guardino lontano, ad esempio allo yuan digitale. Che raffigura la nuova frontiera per un ottimo investimento.