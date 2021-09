Economia: ARD Discount da oggi è anche in Puglia

Taranto - È la Puglia la nuova regione che ARD Discount abbraccia posizionandosi ancor di più nel Sud Italia e conquistando nuove fette di mercato. Dopo la Sicilia, la Calabria, la Basilicata, il brand gestito dalla consortile Ergon raggiunge il tacco dello stivale. Stamani a Massafra, in provincia di Taranto, è stato infatti aperto il 163° punto vendita ARD Discount. Ben 600 mq di superficie, un ampio parcheggio con oltre 40 posti auto, sei collaboratori e numerosi reparti, dal fresco all’ortofrutta, dai vini ai casalinghi: sono i numeri del nuovo discount che si trova sulla strada statale 7 Appia al km 632+350.

+Continua la significativa crescita per l’azienda siciliana che, apertura dopo apertura, in pochi anni è riuscita a posizionarsi nelle principali regioni del Sud Italia e guarda già alle future prospettive secondo un piano di crescita che sta trovando il consenso dei consumatori. Adesso si aggiunge la Puglia, frutto del supporto di un nuovo partner con cui si è avviata questa proficua collaborazione.

“Una sfida a migliorarsi e a crescere che di volta in volta è divenuta realtà, grazie alla dedizione, all’impegno e all’umiltà che l’azienda tutta, dalla dirigenza ai collaboratori sparsi nel Meridione, mette nel fare il proprio lavoro – commenta l’amministratore delegato Marco Sgarioto – A questo si aggiunge un’offerta di prodotti variegata, di qualità e convenienza, che rende chiara la solidità del successo di ARD Discount, scelto ogni giorno da migliaia di clienti per la spesa quotidiana”.

Da sempre una grande attenzione al territorio connota il successo della catena discount che trova nell’attore Nino Frassica il brand ambassador. Un format che prevede un’ampia offerta di prodotti a marchio, con produttori selezionati e con un’attenzione alla clientela sia per quanto riguarda la qualità che la convenienza, grazie a continue offerte.

Il piano triennale di sviluppo, recentemente approvato dal cda di Ergon, prevede prossime aperture già entro l’anno. Una crescita aziendale che segna di pari passo la crescita del territorio considerato che ogni punto vendita aperto rappresenta per il consumatore la possibilità di aumentare la scelta per la propria spesa mentre per gli imprenditori che si affiliano al franchising arriva l’opportunità di dar vita ad una propria attività già ben strutturata creando anche nuovi posti di lavoro.