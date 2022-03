Enna, all’asta il palazzo della Banca d’Italia: offerta minima 40mila euro

Enna - Al via ufficiale la vendita dell’ex sede della Banca d'Italia a Enna, che vediamo in una foto d’epoca del secolo scorso: ne dà notizia in una nota l'istituto centrale, pubblicando sul sito il bando. Il palazzo è ubicato in Piazza Garibaldi, nel centro storico della città, ed ha una superficie di 2.531 metri quadrati. Tempi e dettagli delle modalità di offerta nel documento Pdf, scaricabile in allegato.

