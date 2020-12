Fisco, dal 1 gennaio in arrivo cartelle, ipoteche e fermi amministravi

Roma - Ripartono le richieste del Fisco nei confronti dei contribuenti, bloccate durante la prima emergenza Covid: si tratta di una 'pioggia' di 50 milioni di atti che l'amministrazione dovrà inviare ai contribuenti. Sono 35 milioni tra atti di riscossione (cartelle, ipoteche, fermi amministrativi) sospesi nel 2020 ai quali si aggiungono quelli di inizio 2021. Sono invece 15 milioni gli accertamenti e le lettere di compliance.

Attesa una nuova rottamazione dal Governo

Il governo ha già annunciato che punterebbe a una nuova rottamazione e al saldo e stralcio. Provvedimenti che potrebbero arrivare a gennaio con un nuovo decreto Ristori. Nel frattempo si potrà comunque richiedere la rateizzazione.

Pace fiscale 2021, Governo pronto alla proroga

A confermare l’intenzione del Governo Conte nel voler approvare, con l’inizio del nuovo anno, una proroga della sospensione delle cartelle esattoriali è l’ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli.

Sull’eventualità di procedere con una rottamazione delle cartelle e una nuova pace fiscale nel 2021, all’Ansa, ha dichiarato: “Quest’anno sono state prorogate tutte le scadenze fiscali e ogni tipo di adempimenti per le imprese, non possiamo più permettere che gli imprenditori debbano pagare in un periodo in cui non hanno lavorato, seppur hanno ricevuto i Ristori e seppur hanno recuperato credito per gli affitti”. “Siamo dalla parte degli imprenditori – ha poi aggiunto Toninelli – di tutti gli imprenditori, non solo dei grossi gruppi industriali, ma anche della piccola impresa familiare”.