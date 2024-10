Giorgio Moncada vicedirettore generale di Bruno Euronics

Modica - Euronics Bruno annuncia una riorganizzazione aziendale all’insegna delle risorse interne. Francesco Crisafulli entra nel consiglio di amministrazione come co-amministratore delegato, con deleghe alle risorse umane e allo sviluppo, mentre il Professor Maurizio Decastri, docente presso l'Università di Roma Tor Vergata, mantiene la carica di presidente e membro esterno. Il nuovo organigramma introduce, inoltre, ruoli strategici per rafforzare la struttura dell'azienda. Tra questi il Business Controlling Director, affidato ad Alessandro Barresi, che è responsabile del budgeting e del controllo sul business aziendale della LINE (commerciale, vendite e marketing), presidia il posizionamento competitivo nelle diverse aree geografiche, e svolge una funzione di raccordo organizzativo fra le linee di business e la direzione generale, il direttore vendite, responsabile del coordinamento dei canali di vendita e il vicedirettore generale.

La direzione commerciale va a Daniele Patania, che fa parte dell'azienda dal 2011, e che porta con sé l'esperienza acquisita sia come store manager che nel campo dei servizi e dell'omnicanalità. Francesco La Terra, con esperienza nei punti vendita, è stato nominato direttore vendite. Martina Pino, in azienda dal 2017, assume il ruolo di responsabile marketing. Giorgio Moncada, che è entrato a far parte dell’azienda nel1998 come store manager di Modica, oggi ricopre il ruolo di vicedirettore generale.