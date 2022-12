I Banchi di Ciccio Sultano apre all'aeroporto di Palermo

Palermo - Ci saranno anche I Banchi di Ciccio Sultano tra le aree di ristorazione dell'aeroporto di Palermo.

Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, nell’ultima seduta del Consiglio di amministrazione, ha ratificato l’assegnazione delle aree in subconcessione che fanno parte della gara in due lotti “land side” e “air side” (prima e dopo i controlli di sicurezza), per un importo complessivo di ricavi (royalties) per Gesap stimato in oltre 30 milioni di euro in dieci anni.

Saranno Autogrill e il raggruppamento di imprese costituito da My Chef e Chef Express le imprese che per i prossimi dieci anni gestiranno le aree food & beverage (ristoranti, bar e punti di ristoro) dell’aeroscalo.

Nell'area imbarchi di terzo livello ci sarà lo street food siciliano (uno degli spazi di dimensioni maggiori, 300 metri quadrati) con il format "I Banchi" di Ciccio Sultano, con la consulenza dello chef stellato che a Ragusa ha il ristorante Il Duomo (due stelle Michelin) e appunto, il lato B, "I Banchi", ovvero un panificio, un ristorante, uno shop alimentare. Format, inaugurato il 14 luglio 2015 a Ragusa Ibla, che Sultano replicherà nell'aeroporto palermitano.

Lo scorso agosto l'apertura in Turchia

Ciccio Sultano lo scorso agosto aveva affidato al suo braccio destro Marco Corallo la direzione del ristorante Mammadrau, in Turchia. Corallo lavora da 30 anni con Sultano, gli ultimi 15 come executive al Duomo di Ragusa. Ora è diventa executive al Mammadrau, ristorante italiano, all'interno del Kempinski Hotel Barbaros Bay nella città di Bodrum.