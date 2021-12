Il Covid sembra invincibile, Natale e Capodanno a casa per i ragusani

Ragusa – "Se dovessero limitare i cenoni di Capodanno negli alberghi sarebbe un'ulteriore stangata per l'intero settore - dice Rosario Dibennardo, presidente di Federalberghi Ragusa -. Basterebbero più controlli a tappeto". I siciliani temono nuove chiusure e, per paura del virus, rinunciano a fare programmi per le vacanze natalizie. Rispetto a un mese fa la situazione del turismo natalizio in Sicilia, e in particolare in provincia di Ragusa, è addirittura peggiorata: la paura del calo della protezione anticorpale, la rassegnazione all'evidenza che i vaccini non hanno del tutto risolto l'epidemia e l’avanzata della variante Omicron hanno fagocitato anche il turismo domestico.

Non ci sono sconti e prezzi stracciati che tengano: prenotazioni al palo, alberghi vuoti e la previsione di un calo del fatturato del 70% durante le festività. L'aumento dei contagi e le nuove misure restrittive all’orizzonte non remano certo a favore del settore. Almeno sette siciliani su 10 hanno rinunciato a viaggiare anche all’interno della stessa Isola. Resta un 30% di vacanzieri interni che preparano le valige per gli “evergreen” delle gite fuori porta: Ragusa, Noto, Siracusa e Catania le mete preferite.

"La situazione è drammatica: gli hotel sono vuoti, molti stanno fallendo, altri sono già all'asta. Gli operatori turistici non riescono più a coprire le spese - ribadisce Nico Turrisi, presidente di Federalberghi Sicilia - Il turismo straniero in Sicilia durante le festività sarà quasi pari a zero e i pochi siciliani in vacanza spenderanno di meno dei turisti francesi, inglesi e tedeschi che solitamente in questo periodo riempiono le strutture alberghiere".