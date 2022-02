In Sicilia la filiale di credito su stima più grande d’Italia

Palermo – Affide, società leader del credito su stima e uno dei più grandi operatori in Italia nel settore Aste preziosi, ha rilevato a Palermo un edificio in centro di 6.080 mq su 8 livelli dal grande valore storico e che ospiterà la filiale di credito su stima più grande d’Italia con i suoi 970 mq di superficie. L’operazione deriva dall’acquisto, formalizzato ieri, di un portafoglio di immobili a uso uffici, in precedenza di proprietà di UniCredit.

L’immobile, realizzato su progetto dell’ingegnere Cesare Pascoletti e che in passato ha ospitato la direzione generale del Banco di Sicilia, è situato nel cuore della città in Via Mariano Stabile, 184. Si trova all’interno del Rione Villarosa a pochi passi da edifici di interesse artistico e storico come il Teatro Massimo e il Museo Archeologico Regionale.