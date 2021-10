Ita Airways, oltre 200 euro per andata/ritorno verso Roma e Milano a Natale

Comiso - Già oggi, a due mesi e mezzo dalle vacanze natalizie, un biglietto di andata e ritorno da Milano alla Sicilia, staccato per il periodo delle feste con Ita Airways, costa sui 220 euro. Figurarsi a ridosso di dicembre. Niente agevolazioni né sconti del 30% ai siciliani delle "categorie protette", con reddito inferiore ai 25mila euro: non ci ha rimesso solo l'aeroporto di Comiso con la transizione da Alitalia alla nuova compagnia, ma tutti i passeggeri siciliani. Nello scalo ibleo, che stava mostrando netti segnali di ripresa e dove Ryanair punta per le rotte su Venezia e Bari, era Alitalia ad essersi aggiudicata la gara europea da 25 milioni di euro per tre anni di "continuità territoriale", con biglietti per i residenti a 38 euro per Roma e 50 per Milano.

Anche l’ultimo bando però, per coprire i servizi dal “Pio La Torre” verso Linate e Fiumicino, è stato giudicato poco appetibile sia da Volotea (che in Sardegna si è invece aggiudicata le tratte sociali ex Alitalia) che dalla neonata Ita, nonostante all'inizio si fosse detta "disponibile”. Il nuovo bando biennale dovrebbe andare in gara per la prossima primavera ma, intanto, Regione e ministero lavorano per salvare almeno "SiciliaVola", il progetto di Giancarlo Cancelleri che prevede sconti del 30% sul biglietto - per qualunque meta italiana ed europea - destinati a 4 categorie di siciliani: studenti e lavoratori fuori sede, malati che vanno a curarsi fuori regione, disabili gravi e gravissimi (tutti con reddito sotto i 25mila). Partito il 5 agosto con 75 milioni di euro di dotazione e l'adesione della sola Alitalia, finora hanno dato forfait prima Blue Air e poi EasyJet. "Ma Ita ci ha assicurato che prenderà il posto di Alitalia - afferma il sottosegretario ai Trasporti -, spero già da lunedì". Al momento però, su SiciliaVola.it, la pagina degli aerei scontati è vuota.