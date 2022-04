Itabus sbarca in Sicilia ma ignora il ragusano, perché?

Ragusa - Itabus amplia il parco autobus con 30 nuovi mezzi e per la prima volta sbarca in Sicilia, ma non nel Ragusano. La scorsa estate, dopo la nostra denuncia, FlixBus inaugurò finalmente due fermate nel capoluogo e a Modica. Vediamo se riusciremo a ottenere lo stesso effetto con questa nuova compagnia privata di trasporto su gomma a lunga percorrenza.

A partire dal mese di giugno, infatti, la Sicilia sarà collegata a Bari, Napoli e Roma con 10 servizi quotidiani distribuiti su 4 differenti linee e avrà diverse fermate: Itabus farà tappa a Palermo, Termini Imerese, Cefalù, Milazzo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Taormina-Giardini Naxos, Siracusa e Augusta “circumnavigando” il territorio ibleo, senza degnarla di sosta. Perché?