L’alimentare ragusano trionfa in pranzi e cenoni degli italiani

Ragusa - Giocattoli, profumi, vestiti e - naturalmente - panettoni e spumanti. il portafogli è sempre più leggero, ma la panza resta piena: il cibo vince su tutto zia .. In una parola, cibo. Dei 1.741 milioni di euro che le famiglie siciliane spenderanno a Natale, due terzi - ben 1.159 - saranno destinati a prodotti alimentari e bevande. L’Isola non consuma in maniera uniforme: Confartigianato Sicilia stima che 428 milioni saranno spesi solo a Palermo verranno spesi, mentre la provincia di Enna è ultima per acquisti con meno di 60 milioni destinati complessivamente ai regali natalizi. Eppure è la città siciliana con la più alta incidenza di personale impegnato nel settore alimentare.

Le oltre 20mila realtà attive nei settori di offerta di prodotti e servizi tipici del Natale rappresentano due quinti delle imprese artigiane dell'Isola: in percentuale in Italia ce n'è di più solo in Toscana, Campania e Marche. Solo in provincia di Ragusa impiegano 4.100 addetti. E non è un caso che al primo posto ci siano le aziende alimentari: bar e ristoranti, panetterie e pasticcerie, rosticcerie e friggitorie, enoteche e pub, salumifici e banchi del mercato. Sono 7.732 quelle dedicate all’enogastronomia , che tutte insieme danno lavoro a quasi 25mila isolani indotto escluso.

D'altronde, la Sicilia vanta ben 36 prodotti agroalimentari (20 Dop e 16 Igp), l'11% dei 315 totali del Paese: le new entry del 2021 sono state il pistacchio di Raffadali e la pesca di Delia. Alimento da offrire agli ospiti e regalare ai cari: sotto le feste troneggiano sulle tavole di italiani e stranieri. L'export verso la penisola e l’estero che chiude il 2021 a +22,4% rispetto al misero 4,8 del 2020 e la regina delle esportazioni nel food è il territorio di Ragusa, con un exploit formidabile: +61% in un anno e +81% rispetto al 2019, con i formaggi Dop – dalla tradizione secolare - che trainano il boom. Una crescita in linea con il dato del comparto manifatturiero ibleo e superiore alle stesse stime di Confartigianato di inizio mese.