L’«Antico» sigaro siciliano, che fumano a Chicago e New York FOTO

Palermo - Per il momento il mercato di riferimento è soprattutto quello statunitense, dove negli ultimi mesi ha siglato accordi con tre distributori, ma la sfida per il 2021 è uscire fuori dalla nuvola nera del Covid, che ha avvolto ogni business, entrare anche nelle tabaccherie europee e far seguire altre qualità alle due attualmente in commercio: “Nicita” e “Efebo”. Parliamo del sigaro “made in Sicily” di Lorenzo Zurino e Federico Marino, che già nel 2019 strinse accordi per l’esportazione del suo manufatto nei Caraibi, dove i “puros” sono un must.

La piantagione si trova nelle campagne palermitane di Villabate e recupera quella che fino a un paio di secoli fa era una coltura fiorente sull’Isola, definitivamente erosa nel dopoguerra dalle multinazionali Usa. Il recupero di un prodotto tradizionale, legato a uno “status”, unito al trend del biologico, che da tempo informa l’industria agricola, ne stano facendo a poco a poco un piccolo oggetto di culto tra gli appassionati e le riviste di settore, anche straniere. Lo scorso 3 novembre ha riscosso grande successo a Washington, al Gran Galà della NIAF, la National Italian American Foundation. Il clima siciliano, d’altronde, è simile per umidità e temperature a quello degli arcipelaghi latinoamericani: acqua e sole dunque, senza bisogno di fertilizzanti chimici. La prossima raccolta comincerà a maggio e terminerà a settembre.