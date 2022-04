L’azienda agro zootecnica Figura fra tradizione e innovazione. FOTO

Rosolini - Una realtà agricola davvero inconsueta, quella che appare agli occhi di un comune visitatore, una tradizione antica che ancora oggi mantiene incontrastata la passione e la tecnica di allevamento della famiglia Figura. Ci troviamo in contrada Cozzo Cisterna a Rosolini (SR) in un antico caseggiato che nel suo insieme forma un piccolo villaggio dove ai primi del ‘900 vivevano circa settanta famiglie agricole. Qui la famiglia Figura continua la sua attività di allevatori da più di tre generazioni cercando sempre di mettere a frutto tutta l’esperienza del passato per ottenere elevati livelli di qualità conservativi dei sapori di un tempo che oggi sul mercato fanno la differenza.

Coadiuvano l’attività imprenditoriale tre figli che si occupano sia della coltivazione dei terreni, dell’allevamento del bestiame e della trasformazione dei prodotti pronti per la vendita. Un’impresa famigliare che ha interessato molto gli studenti dell’Agrario di Modica durante una visita tesa ad individuare come si possa fare agricoltura innovativa basandosi sulle esperienze del nostro passato. In azienda vengono allevate tutte le specie zootecniche, bovini, suini, ovini, galline ovaiole, polli ruspanti, tutti con alimenti ottenuti in azienda e nel rispetto dei cicli biologici di allevamento.

Da questo si ottengono tanti prodotti e preparati di pronto consumo che in buona parte vengono venduti presso la macelleria annessa all’azienda stessa e in parte con consegna a domicilio. Da qui in avanti l’azienda Figura si propone di incrementare la sua attività produttiva e di valorizzazione dei prodotti, sempre secondo antiche ricette della tradizione rurale e di una sana alimentazione. Un’esperienza culturale e professionale molto significativa che ha sicuramente contribuito a sviluppare e migliorare le competenze di settore, necessarie perché possano concretizzarsi, in un prossimo futuro, in tante iniziative imprenditoriali di economia e sviluppo territoriale.