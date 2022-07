La pseudo crisi: oltre 38mila aziende nel ragusano, +183 in tre mesi

Ragusa – La Sicilia, nel periodo aprile-giugno di quest'anno, chiude con un saldo positivo con 2.779 aziende registrando nel secondo trimestre 2022 6.003 iscrizioni e 3.224 cessazioni, per un totale di 481.089 aziende contro le 478.671 di marzo. L’Isola si piazza così al 4° posto tra le regioni italiane, per saldo e per numero d'imprese, e all’8° per crescita davanti a regioni come Piemonte, Veneto e Toscana. Il canto del cigno? I dati di 'Movimprese', infatti, stridono non poco – almeno per quanto riguarda il ragusano – sia con le recenti proiezioni della Cgia di Mestre da qui a fine anno che con le stesse segnalazioni dei nostri lettori. Eppure per Pino Pace, presidente Unioncamere Sicilia, “forse siamo davvero nella fase della vera ripresa post Covid”.

Che poi tanto “post” non è, anche perché subito dopo la fine dello stato d’emergenza nazionale si sono messi di traverso la guerra ucraina e il caro vita generalizzato. Ad ogni modo, in testa alla classifica per imprese iscritte c'è sempre Catania, seguita dalle altre 2 big Palermo e Messina; la provincia di Ragusa è settima nell’Isola con 38.081 aziende: 390 iscrizioni e 207 cessazioni nel periodo considerato, per un saldo di +183). “La forma giuridica maggiormente preferita è la società di capitale - aggiunge Santa Vaccaro, segretario generale Unioncamere - con un tasso di crescita media pari all'1%” che scende a 0,55% per e ditte individuali e allo 0,06% per le società di persone.