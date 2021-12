La Sicilia dà il via ai saldi invernali

Ragusa – La Sicilia, insieme alla Basilicata, farà da apripista a livello nazionale della stagione dei saldi invernali: sull’Isola partiranno domenica 2 gennaio e si concluderanno il 15 marzo 2022. Lo stabilisce il decreto firmato oggi dall'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano.

Soddisfatta dunque la richiesta delle associazioni di categoria di anticipare la data, visto che lo scorso anno gli sconti erano iniziati il 7 gennaio a causa delle limitazioni e dei divieti per l'emergenza Covid. «Ho voluto accogliere le richieste dei commercianti - ha dichiarato Turano -, che conoscono bene l'andamento del mercato in questo particolare momento, e fissare un'anticipazione della data per favorire le vendite al dettaglio». La maggior parte delle regioni italiane comincerà i saldi il 5 gennaio.