Le 2 linee elettriche invisibili che uniranno Sicilia, Campania e Sardegna

Palermo - L’obiettivo è chiaro: investire sullo sviluppo di competenze specializzate per affrontare la transizione energetica, facilitandone il processo e accelerandone la messa a terra. Da qui nasce il progetto fortemente voluto dall’ad di Terna, Stefano Donnarumma, di un polo di ricerca e sviluppo per ideare e realizzare innovazione e nuove tecnologie nel campo della trasmissione elettrica. Il centro di eccellenza si chiamerà Tyrrhenian Lab e sarà istituito in collaborazione con le università di Cagliari, Palermo e Salerno, attraverso una struttura distribuita nelle sedi delle tre rispettive città dove approderanno i cavi sottomarini del Tyrrhenian Link, l’opera da 3,7 miliardi che prevede la realizzazione di due linee elettriche invisibili (una tra Campania e Sicilia e l’altra tra Sicilia e Sardegna) per 950 chilometri di collegamento.

Il Tyrrhenian Lab, che prevede un investimento complessivo di 100 milioni in cinque anni, «ci permetterà - spiega il numero uno di Terna, Stefano Donnarumma -, di perseguire tre obiettivi cruciali per accelerare il processo di transizione energetica che tutti i giorni affrontiamo: investire sui giovani, accrescere le nostre competenze specialistiche e valorizzare i territori. Sono fortemente convinto - prosegue il top manager - che il Tyrrhenian Lab sarà un asset strategico non solo per Terna, ma anche per il Paese e, in particolare, per le comunità con le quali abbiamo intrapreso un grande lavoro di ascolto, dialogo e collaborazione».

Nel dettaglio, il piano elaborato da Terna prevede la formazione, tra l’autunno del 2022 e il 2025, di più di 150 figure di elevata professionalità alle quali sarà erogato un master universitario di 12 mesi incentrato sullo sviluppo di competenze tecnologiche e strategiche nel mondo del power system, funzionali alla trasformazione digitale e alla transizione energetica del sistema Paese. Il gruppo punta a creare una struttura organica in cui, a pieno regime, lavoreranno almeno 200 persone con un indotto di mille professionisti coinvolti.