Le famiglie ragusane spendono 2000 euro l'anno in beni durevoli

Ragusa - La spesa delle famiglie siciliane in beni durevoli come automobili, elettrodomestici e vestiti è cresciuta nel 2021 del 16,4% rispetto al 2020: oltre la media nazionale (+13,6%) e del Mezzogiorno (+16,1%). In tutto 4 miliardi e 162 milioni di euro, per una media di 2.101 euro a nucleo familiare. Lo certifica il report dell'osservatorio consumi Findomestic. La Sicilia è ancora terzultima nella classifica italiana, alle spalle di Calabria e Campania, ma la propensione all'acquisto nell'ultima anno è cresciuta più che nel resto del Paese.

Il primato dell’Isola spetta a Catania che con 2.279 euro per famiglia occupa il 78° posto fra le province italiane, seguita da Siracusa (2.189 euro, 79°) e Palermo (2.139 euro, 83°). Più in basso Trapani (2.064 euro), Messina (2.035) e Ragusa (2.017); sotto i 2.000 euro, fanalini di coda, Caltanissetta (1.936), Agrigento (1.891) ed Enna (1.818). Enna (+18,4%), Catania (+17,6%), Trapani (+17,2%) e Agrigento (+17%) sono le province dove la spesa per i beni durevoli cresce al di sopra della media regionale, mentre a Messina (+16,2%), Palermo (+16,1%), Caltanissetta (+14,9%), Siracusa (+14,8%) e Ragusa (+14,3%) è inferiore ala media siciliana.

Nella mobilità spiccano le performance delle auto nuove, con un incremento oltre il doppio del dato italiano (+14,8% contro +6,5%), e dei motoveicoli (+35,1% contro +23,6%), mentre crescono meno velocemente le auto usate (+11,9% contro +12,7%). Fra i beni per la casa, elettrodomestici (+19,7% contro +16,7%) e telefonia (+18,2% contro +9,3%) mostrano le dinamiche più vivaci. Tv e hi-fi (+36% contro +40,6%), mobili (+18,6% contro +19,8%) e information technology (+0,3% contro +3,6%) registrano invece un incremento più debole.