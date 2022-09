Lo standard Net-Zero: le aziende possono davvero rispettarlo?

Non è un segreto che le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle attività umane provochino il cambiamento climatico (il riscaldamento globale è solo un esempio). La soluzione per rallentare il cambiamento climatico è ridurre queste emissioni e, secondo alcune ricerche, in diversi Paesi è possibile ottenere riduzioni considerevoli delle emissioni di gas serra. In effetti, il raggiungimento di emissioni nette pari a zero è tecnologicamente possibile se sia i governi che le aziende si impegnano in questa direzione.

Il raggiungimento delle emissioni zero richiede che le aziende non rilascino alcun gas serra (protossido di azoto, metano, anidride carbonica) nell'atmosfera. Tuttavia, ciò significa che alcuni gas verranno comunque rilasciati, ma l’azienda adotterà alcune misure per rimuovere una quantità equivalente di gas serra dall'atmosfera e immagazzinarli in modo permanente in materiali, piante o suolo. Considerando che la riduzione di alcune fonti di emissione può essere piuttosto dispendiosa e costosa, è più fattibile ottenere emissioni nette zero che emissioni zero.

Le organizzazioni e i governi di tutto il mondo mirano a raggiungere le emissioni zero entro il 2050. Pertanto, zero emissioni è più di una parola di fantasia: è qualcosa che un gran numero di organizzazioni in tutto il mondo si sforza di raggiungere. L'azzeramento netto è uno condizione in cui un'organizzazione non aggiunge ulteriori gas serra all'atmosfera, mantenendo un equilibrio tra i gas emessi e quelli eliminati attraverso metodi che promuovono i pozzi di carbonio e riducono le emissioni di carbonio. I pozzi di carbonio sono naturali (oceani, foreste) o artificiali (tecnologici o chimici), ovvero catturano e assorbono la natura dall'atmosfera.

Cosa richiede lo standard " Net-Zero " alle aziende?

La scienza dimostra che l'unico modo per assicurare la sostenibilità della vita sulla Terra e prevenire gli effetti del cambiamento climatico è limitare l'aumento della temperatura globale. L'Accordo di Parigi raccomanda di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C perché, al momento, abbiamo un aumento della temperatura di 2,7 gradi nonostante tutte le misure adottate negli ultimi anni. Gli specialisti ritengono che un aumento superiore a 1,5°C possa scatenare eventi catastrofici come il raddoppio della perdita di habitat e piogge estreme. Il mondo ha ancora 8 anni per allinearsi alle raccomandazioni del Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, quindi è fondamentale sviluppare metodi efficaci.

I cambiamenti climatici comportano diversi rischi per l'uomo, la società e le organizzazioni. Lo standard "net-zero" mira a incoraggiare le aziende a migliorare la stabilità della loro catena e a sfruttare le opportunità per ridurre la quantità di emissioni di gas serra.

C'è uno sforzo globale per raggiungere lo zero netto

La buona notizia è che le organizzazioni e i governi di tutto il mondo si stanno impegnando per raggiungere lo standard zero netto. Circa 70 Paesi (Stati Uniti, Cina, Unione Europea e molti altri) si sono posti questo obiettivo. Inoltre, oltre 1.200 aziende hanno aderito all'iniziativa impiegando metodi basati sulla scienza per allinearsi allo zero netto.

Negli ultimi anni un numero crescente di aziende si è impegnato a fare sforzi per diventare a zero emissioni; sono stati sviluppati una serie di criteri per stabilire esattamente come farlo. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha istituito il Gruppo di esperti di alto livello sulle emissioni nette a zero per aiutare le organizzazioni, i paesi e gli investitori a implementare i loro metodi.

Purtroppo, al momento, la maggior parte degli impegni assunti da aziende e governi non è all'altezza, perché per arrivare a zero emissioni è necessario rafforzare le proprie politiche di sostenibilità e compiere passi coraggiosi e immediati verso la riduzione delle emissioni.

Cosa serve a un'azienda per raggiungere il Net-Zero?

Gli studi rivelano che gli impegni a zero emissioni riguardano un quinto delle aziende globali e il 68% del PIL. È fondamentale che le organizzazioni stabiliscano e raggiungano obiettivi a zero emissioni. Tuttavia, la mancanza di un approccio standardizzato ha permesso alle organizzazioni di nascondere i metodi e i mezzi che utilizzano per raggiungere i loro obiettivi di zero netto. Questo ha scatenato scetticismo e preoccupazioni sul fatto che alcune di esse possano praticare il greenwashing.

Lo standard zero netto è uno strumento potente per migliorare la crisi climatica e ridurre le emissioni, ma solo se i governi e le organizzazioni lo attuano correttamente. Ecco alcune raccomandazioni su come farlo.

Ridurre le emissioni al di là della catena del valore

Il mondo ha urgentemente bisogno di aumentare le soluzioni e di proporre tecnologie di rimozione del carbonio per aumentare le probabilità di mantenere un aumento della temperatura di 1,5 gradi. Le organizzazioni svolgono un ruolo essenziale nel fornire le risorse necessarie per queste soluzioni. Possono risparmiare adottando soluzioni ecologiche e collaborando con aziende eco-compatibili che consentono loro di ridurre la quantità di rifiuti prodotti e di risparmiare sulle risorse impiegando presse e compattatori per Rifiuti. Ma questi investimenti non dovrebbero sostituire gli sforzi per ritardare o sostituire i profondi tagli alle emissioni all'interno della loro catena del valore, se vogliono raggiungere i loro obiettivi. Dovrebbero investire in tecnologie di rimozione dell'anidride carbonica, nella distruzione del metano, nella silvicoltura, nell'efficienza energetica e in progetti di conservazione. La società civile, gli investitori, i governi e le imprese devono essere responsabili e compensare le loro emissioni.

Stabilire obiettivi a breve termine basati sulla scienza

Le organizzazioni possono raggiungere questo obiettivo impegnandosi in azioni ambiziose e fissando obiettivi basati sulla scienza, creati per soddisfare le loro esigenze e mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 gradi C. Gli obiettivi basati sulla scienza mettono le organizzazioni su un percorso diretto verso lo zero netto, senza obbligarle a cercare altri tipi di crediti di carbonio. Gli obiettivi a breve termine consentono alle aziende di definire una strategia di riduzione delle emissioni di gas serra e di intervenire sul cambiamento climatico in modo da promuovere la loro credibilità.

Utilizzare macchinari alimentati ad energia elettrica

Un modo per ridurre la quantità di emissioni di gas serra è quello di sostituire le loro fonti con altre più efficienti dal punto di vista energetico. Le fonti di energia elettrica sono alternative ecologiche a quelle alimentate da combustibili fossili e le aziende devono investire maggiormente in questa tecnologia. Ad esempio, il passaggio a veicoli elettrici e al riscaldamento degli edifici può ridurre le emissioni in modo significativo e consentire alle organizzazioni di rispettare lo standard "zero". Oltre a passare a fonti di energia eco-compatibili, le aziende dovrebbero anche cercare modi per utilizzare l'energia in modo più efficiente grazie all'accesso a tecnologie e processi intelligenti. Ridurre la quantità di energia utilizzata nell'organizzazione può migliorare l'efficienza di un marchio e ottimizzare le modalità di generazione e utilizzo dell'energia. Le tecnologie intelligenti hanno una serie di funzioni che rilevano quando l'energia è necessaria e quando non lo è e automatizzano i processi per ridurre al minimo gli sprechi.

La responsabilità è fondamentale quando si tratta di raggiungere lo standard " Net-Zero ".

Alla fine della giornata, le organizzazioni devono concentrarsi sul raggiungimento dello zero netto e stabilire obiettivi a breve e lungo termine.