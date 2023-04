Modica, ha riaperto l'Osteria in crisi per il caro bollette

Modica - Un asset e una gestione più attenta a sostenere i costi, lievitati, dell'energia elettrica.

Ha riaperto, da quasi due mesi, l'Osteria dei Sapori Perduti di Modica bassa, trattoria diventata famosa per aver vinto una puntata di "Quattro Ristoranti" di Alessandro Borghese e al centro di una vicenda di crisi economica legata alla lievitazione del costo dell'energia elettrica di questi mesi.

Il 3 novembre 2022 l'annuncio della chiusura momentanea, il 3 dicembre, cinque mesi fa, la spiegazione della chiusura prolungata, con un post social in cui i titolari pubblicavano il costo delle bollette elettriche: 18 mila euro di bolletta Enel in luglio, 28 mila euro nel mese di agosto, 16 mila in settembre. "Costretti a spegnere la luce -spiegavano i titolari- sperando di riaprire presto".

L'11 febbraio scorso la tanto sospirata riapertura, con una gestione attenta ora a un punto di equilibrio fra costi e ricavi che consenta la sostenibilità dell'impresa di ristorazione.