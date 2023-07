Mutui e stress finanziario, parla Continella, Bapr Ragusa

Ragusa - “I privati si indebitano a tassi doppi, più per i consumi che per i mutui, e le aziende ove possibile preferiscono continuare a usare la liquidità. Ma anche le famiglie in difficoltà iniziano a mostrare segni di stress finanziario. Inevitabile che 8, e forse 9, rialzi consecutivi di tassi da parte della BCE scuotano domanda e offerta di prestiti, ancor più in Sicilia dove il ricorso alle banche è più spiccato e gli imprenditori sono mediamente più piccoli“.

Ospite dello speciale di PLTV (la prima WEBTV dedicata alla Consulenza Creditizia e alla Protection Assicurativa) sul mercato del credito siciliano Saverio Continella, amministratore delegato di Banca Agricola Popolare di Ragusa, conferma allo chief editor Giuseppe Gaetano il prolungarsi, nel primo semestre 2023, delle criticità individuate nel secondo semestre 2022 dal report di Bankitalia sull’economia e il mercato del credito regionale. Continella riassume l’ampissimo ventaglio di soluzioni di prestito di BAPR in un’unica parola: sostenibili

L'intervista qui.