Nasdaq 100, occhio a titoli con trend ribassista con potenziale di crescita

Nel corso degli ultimi anni, l’indice Nasdaq 100 ha dato dei buoni risultati ai vari investitori e, nelle ultime settimane, è rimasto pochi percentuali al di sotto rispetto al picco, che è passato alla storia, che è stato toccato il 6 settembre scorso.

Ad ogni modo, circa il 22% dei titoli che fanno parte di quest’indice si trova in una fase di ribasso, meglio conosciuta come bear market. Ovvero, si colloca al di sotto di quantomeno il 20% in confronto ai massimi che sono stati raggiunti nel corso dell’ultimo anno di contrattazione.

Attenzione a non fare confusione

Uno degli aspetti più interessanti che bisogna mettere in evidenza è che il Nasdaq 100 si può considerare un indice molto differente in confronto al Nasdaq Composite. Capita spesso e volentieri di sentire persone che li equiparano oppure che fanno una gran confusione nel valutarli insieme. Il Nasdaq Composite si caratterizza per include la bellezza di tremila titoli che sono oggetto di scambio sul Nasdaq, mentre il Nasdaq 100 si caratterizza per essere formato dai 100 titoli di maggiori dimensioni in termini di capitalizzazione tra quelli che non fanno parte della categoria finanziaria del Nasdaq Composite. Lo studio, che è stato svolto da parte di un portale online, ha permesso di trovare ben 22 titoli che, al momento, si trovano in fase di ribasso.

Le valutazioni e i primi dieci

Proviamo a dare uno sguardo che può essere decisamente utile anche per tutti coloro che vogliono investire su questo ambito, in merito al potenziale di crescita di alcuni titoli che hanno un trend ribassista nel corso degli ultimi mesi, mentre le Borse europee stanno rialzando la testa nel corso delle ultime settimane.

Si tratta di suggerimenti che sono il frutto di indagini che sono state realizzate da parte di un gruppo di analisti a cui è stato affidato questo compito da parte di FactSet, in cui si studia quale possa essere il potenziale di crescita nel corso del prossimo anno. Come si può facilmente intuire, si tratta di dati che non vanno dati completamente per buoni e su cui basare le proprie attività di acquisto. Per essere più esaurienti, è meglio sottolineare come non siano delle indicazioni di acquisto, ma rappresentino solo ed esclusivamente un primo passo per poter effettuare un’analisi molto più ricca di dettagli e particolari in relazione a questi titoli e, in seguito, si può arrivare ad una decisione, magari sentendo il parere di un professionista.

La classifica che abbiamo da poco citato si riferisce a una serie di titoli che presentano un trend in ribasso nel corso degli ultimi mesi, ma che hanno in ogni caso un notevole potenziale di sviluppo durante i prossimi 12 mesi, almeno stando a sentire il gruppo di analisti che sono stati interpellati in tal senso da parte di FactSet.

Ebbene, questo elenco trova in prima fila Pinduoduo, che ha fatto registrare un ribasso pari al 58% rispetto ai massimi toccati nel corso dell’ultimo anno, con un upside, a livello potenziale ovviamente, nel corso dei prossimi 12 mesi pari al 35%. Poi troviamo Baidu, con un ribasso del 56% e un potenziale di crescita del 40%, Zoom Video, che ha fatto registrare un ribasso del 55% e un potenziale di crescita pari al 28%.

Da tenere sott’occhio, in questo elenco, anche Peloton Interactive, con un trend in ribasso del 48% e un potenziale di crescita pari al 32%, ma anche Biogen, con un ribasso del 39% e un potenziale di sviluppo del 32%, Splunk, caratterizzato da un trend in ribasso del 37% e un potenziale di crescita pari al 22% e, infine, NetEase e Vertex Pharm, rispettivamente con un ribasso del 37 e 35 percento e un potenziale di crescita del 32 e 30%. Dati su cui si aggirano anche altri titoli, come ad esempio Trip.com e Incyte.