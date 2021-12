Natale 2021, in Sicilia il budget per le feste più basso d’Italia

Ragusa - I 90 euro per cenone e regali che ogni siciliano spenderà durante le feste corrispondono a un +10% della spesa procapite per i cittadini e a un +13% di introiti per le attività commerciali, rispetto al 2019. L’osservatorio Confcommercio, come altri, non compara il 2021 all’anno scorso, troppo compromesso dai lockdown - proprio nel periodo di Natale - per fare testo sull’andamento dei consumi.

Nonostante pure questo Natale non siano scevro da allarmi, grazie ai vaccini le restrizioni sono quasi inesistenti e il dato segna un aumento della voglia/potere d’acquisto, anche rispetto allo spensierato periodo pre pandemico. Rispetto a Confcommercio, Confesercenti alza l'asticella della spesa sull’Isola a 144 euro. Un budget superiore ai 120 di due anni fa, ma comunque il più basso d’Italia: sotto i 200 euro a testa spendono solo pugliesi (199) e calabresi (191). Non è che si compra di più, è che costa tutto di più: la quantità/qualità di merce è la stessa, sono i prezzi ad aver subito un generale rincaro.

Ad ogni modo resta un discreto giro d’affari che in Sicilia, secondo i calcoli, solo tra cibo e regali si aggirerebbe sui 400 milioni. A proposito di doni, sempre Confesercenti registra un ritorno della moda, accantonata nell’emergenza a favore di tecnologia, giocattoli e libri, spinti dall’e-commerce. Stabile la gastronomia al primo posto: dolci, vini e prodotti alimentari rappresentano il 35% dei regali.