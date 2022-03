Neet, il 30% dei giovani siciliani non studia e non lavora

Ragusa – Per chi ancora non lo conoscesse Neet è un nuovo acronimo inglese, sempre più in voga, che indica giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi formativi: nel 2020 l’Italia ha raggiunto il record tra i 27 Paesi Ue: nella fascia d’età 15-34 anni hanno superato i 3 milioni, secondo la fotografia scattata dal governo e il Covid ha peggiorato il quadro. Eurostat, Ocse, Istat hanno evidenziato come in Italia una donna su 2 non lavora e il 25% delle ragazze con meno di 30 anni è Neet. Alta anche la quota di abbandono scolastico: la dispersione comincia dopo la licenza media inferiore.

Allargando lo sguardo a livello territoriale, l’Italia risulta divisa al solito in due macro-blocchi: la zona centro-settentrionale, che è in linea o al di sotto della media europea (15%), e la zona del Mezzogiorno, in cui si evidenziano le maggiori criticità, con tre campanelli d’allarme in Sicilia (30,3% di Neet 15-24 anni), Calabria (28,4%) e Campania (27,3%). Che conferma tutte le precedenti rilevazioni istituzionali, che avevano già evidenziato il gap tra l’Isola e il resto del continente per quanto riguarda istruzione e occupazione.