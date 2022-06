Nuovo parco eolico a Mazara del Vallo, servirà 50mila famiglie

Mazara del Vallo, Tp - La Edison ha inaugurato oggi un nuovo parco eolico a Mazara del Vallo (nella foto): con 45 Megawatt di potenza complessiva, l'azienda supera un gigawatt di capacità eolica installata in Italia e prevede di aumentare la potenza rinnovabile da 2 a 5 GW, attraverso investimenti per 3 miliardi di euro al 2030 (di cui 300 milioni destinati alla Sicilia solo nel prossimo triennio).

Il parco trapanese ha una potenza complessiva di 45 MW ed è in grado di produrre energia rinnovabile per il fabbisogno di circa 50.000 famiglie: con 14 aerogeneratori tripala, genera circa 125 GWh l'anno evitando l'emissione in aria di 52.000 tonnellate di CO2. I lavori di costruzione sono durati 3 anni e hanno impegnato imprese fornitrici ed esecutrici del territorio, per un totale di oltre 112mila ore lavorate. Edison ha annunciato anche ulteriori investimenti per 2 impianti eolici (green-field) da circa 65 MW e 8 campi fotovoltaici da oltre 240 MW nei comuni ennesi di Agira e di Aidone, attualmente in costruzione.