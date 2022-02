Pagare col bancomat conviene, altri 100mila euro vinti in Sicilia

Catania – Vinto a Catania uno dei 10 premi da 100mila euro messi in palio ogni mese dalla "lotteria degli scontrini", con un pagamento effettuato in modalità cashless. L’acquisto è stato fatto in una ditta specializzata nella vendita di mobili e di complementi d'arredo, determinando automaticamente anche la vincita di 20mila euro per l'esercente.

Lo rende noto l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli ricordando che solo "a gennaio sono state riscosse in Sicilia vincite per 200mila euro a Siracusa, Trapani, Caltanissetta, Enna, Messina e Palermo". Per il 2022 sono previsti 10 premi mensili da 100mila euro, 15 da 25mila e il premio finale da 5 milioni di euro. Un modo per eliminare la possibilità di saldi in nero e scontrini non emessi.