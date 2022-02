Pasqua 2022, vanno le case vacanza: isolate e con 3 bagni

Ragusa - Ville e appartamenti ma anche dammusi e residenze d'epoca: le case vacanza saranno la forma di alloggio preferita da turisti italiani e stranieri in primavera e si candidano a protagoniste anche per l'estate 2022, con soggiorni leggermente più lunghi rispetto agli ultimi due anni. Questo almeno spulciando le prenotazioni già confermate sui principali siti di holiday renting, nonostante i prezzi aumentati del 28%.

A Pasqua arrivano tedeschi e olandesi: Sicilia e Toscana le destinazioni di tendenza su Belvilla, secondo cui i vacanzieri viaggeranno in media per 6,23 giorni rispetto ai 5,43 dell'anno scorso. La stagione di punta resta ovviamente da giugno a settembre: in questo periodo i soggiorni sfioreranno gli 8 giorni e il dato riflette la convinzione che fra qualche mese le misure anti Covid spariranno del tutto. Ad ogni modo la possibilità di cancellare il booking a costo zero, fino a poche settimane dalla partenza, farà ancora una volta la differenza.

Qual è la casa perfetta? Le ricerche su Italianway, importante piattaforma nel campo degli affitti brevi, chiedono villette isolate in destinazioni turistiche secondarie, meno rinomate e da scoprire, con vari optional: piscina privata e barbecue negli spazi esterni sono plus ormai imprescindibili, a cui si aggiungono le pulizie e - nel caso di soggiorni con amici e parenti - almeno tre bagni padronali. La spesa dedicata alla casa, infine, sale nel 2022 al 35% del budget vacanza rispetto al 17 % degli anni scorsi.