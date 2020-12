Patrimoniale si o no: spunta la tassa sui conti correnti dei "ricchi”?

Bonus di qua, incentivi di là, detrazioni sopra, cassa integrazioni sotto. I soldi stanno per finire, e quelli del recovery fund chissà quando arriveranno. Il fatto che Luigi Di Maio sia ripetutamente messo alle strette nel ribadirla come "inaccettabile", dimostra come l’ipotesi di una patrimoniale aliti da mesi sul collo del governo. Anzi, più di una ipotesi visto che la proposta è firmata nero su bianco da esponenti di Pd e LeU in un emendamento alla legge di Bilancio: non un vero e proprio prelievo forzoso dai conti correnti ma una tassa progressiva che parte dallo 0,2% sui patrimoni complessivi da 500mila a 1 milione di euro, per arrivare fino al 2% per i depositi con oltre 50 milioni di imponibile e al 3% sopra il miliardo.

Nel conto entrerebbero anche le case, non solo titoli e giacenze, con l'esenzione però dall’Imu dalle seconde in poi. “C’è sempre chi ha sempre voglia di scatenare una guerra sociale – dice il leader M5S -. Se vogliamo uscire da questa crisi le tasse vanno ridotte e soprattutto non bisogna mai dire agli italiani di voler toccare i loro soldi, perché in questo momento sono preoccupati per le loro famiglie, i loro figli e perché non hanno questi patrimoni spropositati che possono mettere a disposizione del Paese". L’idea che anche i cittadini meno abbienti si sono fatti è che la mossa si traduca in realtà in uno scambio di soldi tra ricchi, più che in una redistribuzione da questi ai più poveri. "Sono andato a vedere i dettagli della proposta - continua -, basta avere la prima casa e un guadagno di duemila euro al mese, che vuol dire far parte del ceto medio, che ti fanno un prelievo forzoso".