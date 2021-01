Pensioni, assegni più leggeri da quest’anno

Dal primo gennaio è scattata la nuova riduzione dei coefficienti di trasformazione per il montante contributivo. Di conseguenza l'importo complessivo per chi da quest’anno chiederà o dovrà andare in pensione, sarà meno corposo rispetto a chi ha lasciato il posto l’anno scorso. I conti li fa la Uil: "La penalizzazione sarà di circa 136 euro lordi all'anno per un 67enne che andrà in pensione a gennaio, con un assegno pari a quattro volte il minimo (circa 2.060 euro), rispetto a chi con la stessa età vi è andato a dicembre 2020". Il calcolo è fatto sull'ipotesi che ci si ritiri dall’attività con il sistema contributivo. Con una pensione di 1.500 euro lordi al mese a 67 anni, ci sarà una perdita annuale di 101 euro mentre con una da 2.500 la decurtazione corrisponde a 170 euro. La revisione dei coefficienti è legata all’incremento dell’aspettativa di vita.