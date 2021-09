Pozzallo, dopo due anni le navi da crociera tornano in porto

Pozzallo - Dopo due anni di inattività a causa della pandemia, il porto di Pozzallo ritorna ad essere meta di approdi per le navi che effettuano crociera nel Mediterraneo. “Un ulteriore importante segmento che sceglie Pozzallo come meta per le vacanze - afferma il sindaco Roberto Ammatuna – e che va ad aggiungersi alla ripresa dell’offerta turistica della città, che quest’anno ha fatto registrare un arrivo di visitatori in linea con i numeri pre pandemia”.

Grazie all’impegno della Boccadifuoco Shipping da domani, venerdì primo ottobre, la “M/S e Hebridean Sky” farà tappa al molo ragusano con il suo carico di crocieristi e ripeterà l’appuntamento il 12, il 21 e il 30 ottobre. Nei mesi di novembre e dicembre sono previsti inoltre approdi della nave “La Belle de l’Adriatiquee”, con un calendario in via di definizione.