Ragusa, 13 milioni di euro l’anno in stipendi pubblici

Ragusa - Quanto costa ai contribuenti il personale di Regioni e Comuni? Quanto spendono per salari e straordinari di dipendenti a tempo indeterminato e determinato? A calcolarlo un report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa che ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2020 da regioni e capoluoghi di provincia per il mantenimento di uffici e personale, con tanto di rating.

Quasi metà delle regioni italiane risultano promosse, con un rating da A a AAA. Ultima la Sicilia, unica col rating complessivo peggiore, C: la spesa di Palazzo d’Orleans è “fuori controllo”, pari a circa 443 milioni di euro, nonostante il calo rispetto agli anni scorsi. A livello comunale Agrigento, Enna e L’Aquila sono i capoluoghi di provincia peggiori in Italia, cioè col maggior esborso in rapporto ai loro impiegati, tanto da ricevere il rating C.

A Ragusa: le voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato ammontano a 12.289.749,58 euro (rating BB); lo straordinario per il personale a tempo indeterminato a 209.747,54 (rating A); gli stipendi per l’organico a tempo determinato a 421.224,94 (rating BBB). Il totale supera i 12 milioni e 920mila euro annui e il punteggio finale è 55: metà classifica.