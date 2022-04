Ragusa, 361mila euro l’anno spesi in carburanti

Ragusa - Quanto spendono regioni e città italiane per carburanti, combustibili e lubrificanti? A calcolarlo un report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa. La Lombardia è la regione italiana più ‘virtuosa’ nelle spese sostenute: unica ad aggiudicarsi il rating complessivo AAA. In particolare, per questo tipo di spese, nel 2020 la Lombardia ha investito 65.414,59 euro.

All'estremo opposto la Sicilia, la meno efficiente ed unica a ricevere la C, il rating più basso. Nello specifico, per carburanti, combustibili e lubrificanti, nel 2020 l’Isola ha speso 1.314.359,54 euro. Un valore che, tuttavia, è in calo rispetto agli anni precedenti: la spesa ammontava infatti a 1.393.047,85 nel 2019 e a 1.531.884,05 nel 2018, anno in cui si è registrato un boom per questa spesa.

Basti pensare che l’anno precedente, nel 2017, si era fermata a 806.979,79 euro (Il grafico, nel documento Pdf allegato). Tra i capoluoghi di provincia il migliore del Belpaese è Foggia, che ha speso solo 1.491,03 euro. In Sicilia bene Caltanissetta (rating AA), Agrigento e Trapani (A). Male tutte gli altri, con Ragusa tra le peggiori in assoluto: rating finale C, con ben 361.825,81 euro spesi in un anno.

