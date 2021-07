Ragusa, 4 mesi per vendere una casa a 810 euro/m²: calcola i tuoi tempi

Ragusa - In Italia, mediamente, ci vogliono 140 giorni per vendere casa. Secondo un report elaborato da Idealista, nel primo trimestre 2021 gli annunci di immobili in vendita sono rimasti online in media per 4,7 mesi, il 12% in più rispetto a quanto accadeva un anno fa nello stesso periodo. Gli immobili si vendono, insomma, più lentamente: il Covid pare finito psicologicamente in cantina e la ponderazione è subentrata alla fretta.

La piattaforma è sempre aggiornata e basta cliccare per scoprire i tempi d'attesa in tutta la penisola. Guardando la cartina nell'insieme (foto), si vede a occhio nudo che - tranne poche aree, tra cui il Ragusano - tutto il Sud è in scuro, cioè va a rilento. Enna è, la provincia italiana in cui si impiega più tempo: qui un annuncio immobiliare resta online in media per 8,7 mesi. Ma in Sicilia si fatica a vendere anche a Caltanissetta (6,5 mesi).

La provincia di Ragusa è sostanzialmente in linea col dato nazionale anche se rispetto al 2020 è, insieme a Siracusa, tra le province italiane che avuto il maggior incremento dei tempi. C'è anche da dire che, secondo un altro report Idealista, il Ragusano è tra i territori più economici: 810 euro/m², contro una media nazionale di 1720 euro/m². Meno della metà. Ma è Caltanissetta è quella con i prezzi delle case più bassi in assoluto: 763 euro/m².