Ragusa, 460mila euro annui di spese postali: peggior capoluogo siciliano

Ragusa - Quanto costano a Regioni e capoluoghi di Provincia le spese postali? Lo calcola un report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2020 dagli enti locali per mantenere uffici e strutture. Il rating finale è assegnato tramite algoritmi di ricerca scientifica che individuano costi critici e potenziali sprechi, confrontandoli col benchmark di riferimento.

Ne risultano 4 livelli di scostamento: dalla tripla AAA per una “performance positiva” (quando la spesa è inferiore o uguale alla media); alla C per un bilancio “fuori controllo” (oltre il 100% della media). Ebbene, in base a tali indicatori crescenti, il Comune di Ragusa ha sborsato esattamente 459.394,52 euro aggiudicandosi il rating intermedio B. Il punteggio finale 105 ne fa il peggior capoluogo siciliano nel rapporto uscite-entrate-servizi sotto Enna, sempre a rating B ma a quota 100 punti. Sull’Isola - che conquista il rating A con una spesa media regionale di 392.013,85 euro - si distinguono in positivo Caltanissetta, Trapani e Messina.