Ragusa, 6.740 euro spesi in un anno in materiale informatico

Ragusa - La Fondazione Gazzetta Amministrativa calcola quanto hanno speso i capoluoghi italiani per materiale informatico nel 2020, per mantenere uffici e strutture: la classifica dei costi sostenuti è ottenuta filtrando ogni dato finanziario ufficiale del Comune attraverso un tecnologico algoritmo, che individua potenziali sprechi e spese critiche nei conti pubblici. Il livello di scostamento delle singole voci con il benchmark di riferimento, assegnato un rating da AAA a C.

28 i capoluoghi promossi con la tripla A - tra cui Siracusa, Catania e Palermo in Sicilia - e 23 con la doppia: tra questi Agrigento, Enna, Caltanissetta e Ragusa, che in un anno ha speso esattamente 6.740,36 euro. Restando sull'Isola, Trapani si aggiudica una sola A, rating intermedio B per Messina. Nel Paese il record di spesa va a Bologna, con ben 523.399,79 euro. Nella stessa Emilia Romagna c’è anche l'amministrazione di Piacenza, quella che ha sborsato di meno per questa voce del budget comunale: appena 109,80 euro.