Ragusa, 75 giorni l’anno senza acqua in alcuni quartieri

Ragusa - L'ultimo report dell'Istat sull'acqua pubblica in Italia, elaborato sui dati raccolti tra il 2019 e il 2021, fotografa un'Isola maglia nera in Italia per i servizi di gestione delle reti idriche confermando la nostra inchiesta sulle reti colabrodo di appena una decina di giorni fa. Nel viaggio verso le case dei cittadini, a Siracusa si disperde in campi e strade addirittura il 67,6% dell’acqua delle condutture. Anche le tre città metropolitane ne buttano via oltre la metà, contro la media nazionale del 36%.

Ma c'è un altro record tutto siciliano: il razionamento. Nel 2020 alcuni quartieri di quasi tutti i capoluoghi hanno subito restrizioni nella distribuzione dell'acqua: a Enna per 32 giorni l’anno, a Ragusa per 75, a Palermo 183, a Caltanissetta 211 giorni, a Trapani e Agrigento per tutto l'anno con turnazioni per l’intera popolazione residente. In sintesi: un siciliano ha poco più della metà dell'acqua di un milanese e la quasi totalità dei 227mila italiani con acqua razionata nei capoluoghi del Paese è composta da isolani.

Logico che, secondo i sondaggi della stessa Istat, i siciliani siano tra i più insoddisfatti d'Italia per i servizi idrici: il 29% lamenta irregolarità nella distribuzione; meno di una famiglia su due ritiene comprensibili le fatture; il 60% è critico sulla frequenza della lettura dei contatori e non si fida del sapore, dell'odore e della limpidezza dell'acqua (contro una percentuale nazionale del 28,5).