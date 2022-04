Ragusa, in vendita all'asta, a 14 mln di euro, il villaggio Kastalia

Ragusa - L'asta si celebrerà il 27 aprile presso il Tribunale di Siracusa, la base d'asta è di 14 milioni di euro. E' in vendita il villaggio Kastalia di Ragusa. Un altro default, che segue quelli del Donnafugata Resort e del Donnalucata Resort. Il modello dei villaggi turistici, così imperante negli anni Novanta, è oggi in grave crisi di sostenibilità economica.

Il complesso turistico-ricettivo è ubicato in contrada Piombo nel territorio del Comune di Ragusa, con una dipendenza in contrada Branco Piccolo, costituita da alcuni stacchi di terreno sul mare che costituiscono la spiaggia privata al servizio dell’attività turistico ricettiva. In dettaglio il complesso immobiliare oggetto di stima è costituito da:

- Hotel Palace e Hotel Villaggio all’interno del Villaggio Kastalia;

- complesso Villa Pace;

- terreni campo da golf;

- complesso discoteca, piscina e servizi comuni;

- terreni ubicati sul lato opposto della strada provinciale n. 15;

- terreni ubicati in contrada Branco Piccolo, sul mare.

Kastalia Hotel Palace e Hotel Villaggio

Il complesso ricettivo si trova all’interno del villaggio Kastalia ed è il risultato della lottizzazione di un’ampia area all’interno della quale sono state ricavate anche unità immobiliari destinate alla residenza.Il complesso ricettivo di proprietà della T.I.F.E.I. s.r.l. è costituito da una struttura principale denominata Hotel Palace e da una dipendenza alberghiera denominata Hotel Villaggio, come si vede nella planimetria di seguito riportata.

All’interno dei terreni di proprietà T.I.F.E.I. s.r.l. tra l’Hotel Villaggio ed il parcheggio è presente una ampia area libera, in cui è appena accennata la viabilità interna, che è risultato del mancato completamento di una porzione della lottizzazione a causa del fallimento della società che aveva avviato l’iniziativa. Alcune delle aree destinate a viabilità, seppure di proprietà T.I.F.E.I. s.r.l., vengono utilizzate anche dai proprietari delle unità immobiliari destinate alla residenza. L’Hotel Palace è costituito da un corpo di fabbrica articolato su tre livelli fuori terra, dove sono ubicate le 105 camere e da un corpo di fabbrica al piano terra dove sono ubicate la hall, la reception, gli uffici, le cucine e le sale ristorante. Costituiscono pertinenze dell’Hotel Palace la zona a verde, la piscina, il parcheggio ed il corpo magazzino

La struttura alberghiera è costituita da un corpo camere organizzato su tre livelli. La dotazione complessiva di camere a disposizione, come detto, è pari a 105 (35 camere per piano). Ciascun piano dispone di 20 camere da due posti letto (sup. min. 14 mq) e 15 camere da tre posti letto (sup. min. 20 mq). Complessivamente, dunque, l’Hotel Palace dispone di 60 camere da due posti letto e 45 camere da tre posti letto, per un totale di 255 posti letto

L’Hotel Villaggio è composto da 44 unità abitative distinte, due delle quali riservate al personale. Ogni unità dispone di otto camere distribuite su due livelli, quattro al piano terra con veranda e quattro a primo piano con finestra o balconcino. In totale, sono disponibili 335 camere. I posti letto totali disponibili presso l’Hotel Villaggio sono 670.

Complesso Villa Pace. Si tratta di un gruppo di caseggiati antichi che si sviluppano intorno al nucleo centrale di una villa padronale. Terreni campo da golf

Il campo da golf, autorizzato circa venticinque anni fa, venne realizzato ma non entrò mai nella fase di esercizio a causa delle difficoltà economiche della società che aveva avviato l’iniziativa. Si tratta di un campo da 18 buche, per una superficie complessiva di circa 45 ettari.

Complesso piscina, discoteca, servizi comuni

A. Ricevimento, uffici, boutique

B. Sala da the

C. Supermercato

D. Infermeria, ufficio postale, ufficio comunale, posto di polizia, servizi igienici

E. Bar con tettoia

F. Deposito attrezzature e spogliatoi artisti

G. Cabina regia

Terreni ubicati sul lato opposto della S.P. 15 - Terreni ubicati in contrada Branco Piccolo.

La caretteristiche tecniche dell'immobile: 90.000 m² commerciali, edificio alberghiero senza inquilino, 1 ascensore, 2 piani, 1 garage/ posto auto compreso nel prezzo. Costruito nel 1980. Classe energetica: Non indicato. Buono stato.