Raprirà in estate l'Autogrill di Priolo in direzione Catania

Priolo - “Siamo riusciti a raggiungere un risultato fino a qualche mese fa insperato“ esordisce così Alessandro Vasquez segretario generale Filcams CGIL di Siracusa nel raccontare la chiusura positiva di una vertenza che ha tenuto banco nel sindacato di categoria e che ha visto senza reddito da lavoro 13 persone precedentemente impiegate negli Autogrill autostradali di Siracusa.

“Riaprirà in estate il punto vendita di Bagali che riassorbirà il personale impiegato in quel punto vendita e gli altri lavoratori invece godranno di una prelazione di 24 mesi non solo sui locali ancora dismessi di Serramendola e Gargallo, ma verranno anche chiamati da Autogrill / Nuova sidap per lavorare presso il punto vendita gestito direttamente dalla multinazionale a San Demetrio - Lentini. Abbiamo dapprima respinto un licenziamento nullo ed adesso dando atto a tutte le parti degli sforzi compiuti, possiamo affermare di aver raggiunto davvero un ottimo risultato per i nostri lavoratori“.