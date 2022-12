Rientri natalizi, 541 euro un volo Milano-Catania, 509 euro un Roma-Catania

Catania - Vietato volare, vietato tornare in Sicilia a Natale. E vietato anche ripartire. La vicenda caro voli tiene banco, finalmente anche nel dibattito politico siciliano. Sono molte le famiglie che hanno rinunciato a ricongiungersi coi loro cari nell'Isola attorno all'albero di Natale per via dell'insostenibilità della spesa del viaggio aereo.

Ragusanews ha fatto diverse simulazioni. Il Milano Linate-Catania del 23 dicembre costa 541 euro, solo andata, ed è un diretto. Una fortuna, visto che può capitare -sempre il 23 dicembre- persino di dover fare scalo. Pagando 543 euro, stavolta.

Se Sparta piange, Atene non ride. Un volo Roma Fiumicino-Catania del 22 dicembre costa 509 euro, solo andata.

Il record appartiene ad un’andata e ritorno da Bologna con Ita Airways in “economy” da 750 euro. Bisogna stare attenti poi a una serie di costi, dal bagaglio alle assicurazioni fino a possibilità di cambi data, che possono valere da 30 a 50 euro.