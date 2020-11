Ristori quater: maxi-moratoria fiscale, tutte le scadenze rinviate

Una maxi-moratoria fiscale, con tutte le scadenze di qui a fine anno rinviate a primavera per imprese e partite Iva in difficoltà, con attenzione in particolare ad alberghi e ristoranti. Una nuova tranche di aiuti ai lavoratori precari, dagli stagionali del turismo a quelli dello sport, più un fondo ad hoc per aiutare il settore delle fiere e dei congressi, fermo dall'inizio della pandemia. Approvato a notte fonda il quarto Decreto ristori con gli aiuti per attività e imprese in crisi per colpa delle restrizioni anti Covid. Il provvedimento utilizza gli ulteriori 8 miliardi di «scostamento di Bilancio» per il 2020. Le imprese potranno dunque contare sullo slittamento al 10 dicembre degli acconti di Irpef, Ires e Irap in scadenza il 30 novembre: un rinvio utile proprio a rifare i conti delle perdite e calcolare il calo delle entrate dimostrando un calo di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Per bar, ristoranti e tutti gli altri negozi chiusi delle zone arancioni e rosse l'accesso al fondo perduto e il rinvio delle imposte si applicheranno a prescindere dalle perdite.

Sono inclusi alberghi, tour operator, agenzie di viaggio e rappresentanti di commercio: oltre all rinvio delle principali scadenze fiscali per esercenti e imprenditori in crisi economica, è stata infatti ampliata anche “la platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto, con l'ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio”.Per chiunque abbia inoltre subito una "significativa perdita di fatturato può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi - si legge nel testo firmato dal Consiglio dei ministri -. A tale scopo è istituito un fondo finalizzato a realizzare nel 2021 la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse nel 2020, da destinare a soggetti che abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive". I parametri di accesso al fondo saranno decisi con un Dpcm ad hoc nelle prossime ore. Ma non è finita. L’esecutivo lavora già a un ulteriore decreto di fine anno, da abbinare al tradizionale Milleproroghe, sia al prossimo decreto Ristori di inizio 2021, quello finale, che conterrà – annuncia Palazzo Chigi - altri interventi che non hanno trovato posto nel quater, tra cui l’introduzione di un meccanismo "perequativo" per garantire più sostegno a chi effettivamente ha perso di più, includendo anche i professionisti.